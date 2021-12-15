Генменеджер «Динамо»: было конкретное предложение Комарову. Это я могу официально сказать

Генеральный менеджер московского «Динамо» Алексей Сопин рассказал, что клуб делал предложение Лео Комарову, который перешёл в петербургский СКА.
«Было конкретное предложение Леониду. Это я могу официально сказать. Мы ещё с лета общались с ним и с его агентом лично. Конкретное предложение мы озвучивали, оно было очень достойное. Опять же лучше у Лео спросить. Он сказал, что для семьи будет лучше, если он будет в Питере. А финансовую сторону я не знаю. Просто знаю три-четыре команды, которые делали ему предложение», – цитирует Сопина «Спорт-экспресс».
В 2009 году 34-летний нападающий играл в московском «Динамо», в составе которого выигрывал чемпионат России и Кубок Гагарина. С 2012 года, за исключением локаута, выступал в Северной Америке за «Торонто Мэйпл Лифс» и «Нью-Йорк Айлендерс».
- 15 декабря 2021
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