СКА подтвердил переход нападающего Леонида Комарова из «Айлендерс»

Санкт-петербургский СКА объявил о переходе финского нападающего Леонида Комарова.
Как сообщает официальный сайт клуба, двухстороннее соглашение заключено сроком на два года. Комаров будет выступать под 74-м номером.
В 2009 году 34-летний нападающий перешёл в московское «Динамо», в составе которого выигрывал чемпионат России и Кубок Гагарина. С 2012 года, за исключением локаута, выступал в Северной Америке за «Торонто Мэйпл Лифс» и «Нью-Йорк Айлендерс».
В составе сборной Финляндии выигрывал золото и дважды серебро чемпионатов мира, а также бронзовые медали Олимпийских игр. Всего на счету Комарова 491 матч в НХЛ, в которых ему удалось набрать 170 (63+107) очков при показателе полезности «+20» и 207 минутах штрафного времени. В КХЛ он провёл 247 встреч и совершил 128 (56+72) результативных действий.
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