Президент КХЛ: мы не хотим, чтобы НХЛ воровала наших игроков

Президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал отъезды российских хоккеистов в НХЛ.

«Подписать договор с НХЛ о компенсации за уход игроков? У нас есть с ними меморандум, и мы не хотим, чтобы наших игроков воровали в декабре или январе. Мы будем ослабленными составами выходить на плей-офф. Наши клубы тратят деньги на воспитание игроков, и зарплаты у нас не такие, как в Европе, а намного больше.

Тогда будет получаться, что любой клуб НХЛ по договорённости с агентом и игроком может забрать его в январе в Америку, когда у нас на носу плей-офф. Я считаю, что это неправильно. Те условия, которые они предлагают Европе, нам полностью не подходят», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.