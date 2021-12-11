Захаркин: нужно ли удивляться, что сегодня Капризов «взрывает» НХЛ? Это классика отъезда

Бывший тренер сборной России Игорь Захаркин поделился мнением об отъезде молодых российских игроков в НХЛ.



«Бросилось в глаза возвращение из Северной Америки талантливого нападающего Анатолия Голышева. Его история ещё раз говорит о том, насколько тонко и тщательно нужно выбирать момент для отъезда в НХЛ. В своё время, работая ещё в сборной России, мы с Вячеславом Аркадьевичем Быковым об этом много говорили. Это болезненный момент для нашего хоккея. Он был и, видимо, есть.



Возьму на себя смелость дать несколько рекомендаций для своевременного, на мой взгляд, перехода в НХЛ. Во-первых, молодой талант должен быть уверен в своих силах, а в спорте такую уверенность даёт только победный результат — не только личный, но прежде всего командный. Во-вторых, никогда нельзя позволять себе на кого-то обижаться — и отправляться в Северную Америку для реванша, чтобы кому-то что-то доказать. 99 процентов «обиженных» отъездов — провальные.



В-третьих, нужно адекватно оценивать свои силы, слушать и слышать себя и профессиональных людей. Родители, агенты — люди или эмоциональные, или заинтересованные, их мнение можно учитывать, но оно никак не решающее. В-четвёртых, необходимо правильно понять планы задрафтовавшего тебя клуба НХЛ. В том числе в контакте с главным тренером или генеральным менеджером. Вообще, если суммировать все эти критерии, то приходит на ум слово «зрелость». Если у хоккеиста есть это качество, он созрел, то пора.



Чьи отъезды назову классическими? Александр Овечкин, Илья Ковальчук, Евгений Малкин уехали в 18 лет, но это те самые исключения, которые подтверждают правило.



А самой правильной и классической назову историю Кирилла Капризова. Вспоминаю, как пять лет назад он начинал у нас в «Салавате», как переводил его, 18-летнего паренька из пригорода Новокузнецка, в ударное звено к Умарку и Хартикайнену. Его хоккейная порода уже тогда была видна, а потом состоялись чемпионства в ЦСКА и в сборной России в Пхёнчхане.



В 23 года созревший, уверенный в своих силах чемпион из пригорода Новокузнецка уехал в «Миннесоту», где его ждали и готовили конкретное место. Это классика отъезда — как и в случае с Артемием Панариным, Евгением Кузнецовым и так далее по длинному списку. И нужно ли удивляться тому, что сегодня Капризов «взрывает» НХЛ? Как и Панарин с Кузнецовым», — приводит слова Захаркина Russia-Hockey.ru.