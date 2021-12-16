Швеция — Россия: Войнов открыл счёт в середине третьего периода

В эти минуты проходит второй матч сборной России по хоккею в рамках 2-го этапа Евротура — Кубка Первого канала, в котором подопечные Алексея Жамнова встречаются с Швецией. Встреча проходит на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве. Счёт на 10-й минуте третьего периода — 1:0 в пользу хозяев.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 48-й минуте встречи счёт открыл защитник сборной России Вячеслав Войнов. Никита Гусев выдержал паузу и сделал передачу на дальнюю штангу, шведский защитник не смог зачистить пятак, позволив Войнову протолкнуть шайбу в угол ворот.
Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ФХР. Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.
Напомним, в стартовом матче на турнире сборная России одержала победу над Канадой со счётом 4:3. В рамках Кубка Первого канала сборная России также сыграет с командами Чехии (18 декабря, 15:30 мск) и Финляндии (19 декабря, 15:30 мск).
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