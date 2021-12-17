Источник: «Локомотив» рассматривает возможность возвращения канадского форварда Козуна
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Канадский нападающий Брэндон Козун может вернуться в ярославский «Локомотив» до окончания периода дозаявок в Континентальной хоккейной лиге, сообщает издание «Ярославский регион».
Начало текущего сезона 31-летний форвард провёл в чемпионате Швейцарии за клуб «Амбри-Пиотта», за который провёл 24 матча и забросил три шайбы, также сделав шесть голевых передач.
Помимо «Локомотива», нападающий выступал за финский «Йокерит», минское «Динамо» и магнитогорский «Металлург».
Также в активе Козуна есть опыт выступления в НХЛ – в сезоне 2014/2015 хоккеист провёл 20 матчей в составе «Торонто Мэйпл Лифс» и набрал четыре очка: по два раза забросил и отдал результативные передачи.
В «Локомотиве» в настоящий момент остаются свободными три легионерских места.
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