Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Источник: «Локомотив» рассматривает возможность возвращения канадского форварда Козуна

Источник: «Локомотив» рассматривает возможность возвращения канадского форварда Козуна
Комментарии

Канадский нападающий Брэндон Козун может вернуться в ярославский «Локомотив» до окончания периода дозаявок в Континентальной хоккейной лиге, сообщает издание «Ярославский регион».

Начало текущего сезона 31-летний форвард провёл в чемпионате Швейцарии за клуб «Амбри-Пиотта», за который провёл 24 матча и забросил три шайбы, также сделав шесть голевых передач.

Помимо «Локомотива», нападающий выступал за финский «Йокерит», минское «Динамо» и магнитогорский «Металлург».

Также в активе Козуна есть опыт выступления в НХЛ – в сезоне 2014/2015 хоккеист провёл 20 матчей в составе «Торонто Мэйпл Лифс» и набрал четыре очка: по два раза забросил и отдал результативные передачи.

В «Локомотиве» в настоящий момент остаются свободными три легионерских места.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021