Проворов сыграл в НХЛ свой 400-й матч подряд

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов провёл свой 400-й матч за команду, не пропустив ни одной встречи.

Проведя на льду 26 минут 25 секунд во встрече «Филадельфии» с «Оттавой» Проворов стал первым россиянином, а также всего восьмым игроком в истории НХЛ, с начала карьеры сыгравшим 400 матчей подряд в составе одного клуба, сообщает русская версия официального сайта НХЛ.

Его «железная серия» из 400 игр — второй показатель в истории «Флайерз» после Рода Бриндамора (484).

Матч «Филадельфия Флайерз» — «Оттава Сенаторз» прошёл 19 декабря и завершился победой хозяев в овертайме со счётом 4:3. В основное время команды трижды поразили ворота друг друга – за «Филадельфию» отличились Клод Жиру, Оскар Линдблом и Джоэль Фараби, а за «Оттаву» забрасывали Тим Штюцле, Алекс Форментон и Артём Зуб. В овертайме точный бросок защитника Трэвиса Санхайма принёс победу «Флайерз» в этой игре.