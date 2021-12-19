Гол Зуба не помог «Оттаве» избежать поражения от «Филадельфии»

В Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-Центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Оттаву Сенаторз». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме – 4:3.
В основное время команды трижды поразили ворота друг друга – за «Филадельфию» отличились Клод Жиру, Оскар Линдблом и Джоэль Фараби, а за «Оттаву» забрасывали Тим Штюцле, Алекс Форментон и Артём Зуб. В овертайме точный бросок защитника Трэвиса Санхайма принёс победу «Флайзерз» в этой игре.
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26-летний российский защитник «Оттавы» Артём Зуб, отметившийся своей второй заброшенной шайбой в текущем сезоне, провёл на льду 27 минут 5 секунд и завершил игру с показателем полезности «+1».
Соотечественник Зуба из «Филадельфии» — Иван Проворов за 26.25 на льду также заработал балл за результативность, отдав голевую передачу. У него 11 (2+9) очков в 29 матчах текущего сезона.
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