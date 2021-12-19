Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гол Зуба не помог «Оттаве» избежать поражения от «Филадельфии»

Гол Зуба не помог «Оттаве» избежать поражения от «Филадельфии»
Комментарии

В Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-Центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Оттаву Сенаторз». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме – 4:3.

В основное время команды трижды поразили ворота друг друга – за «Филадельфию» отличились Клод Жиру, Оскар Линдблом и Джоэль Фараби, а за «Оттаву» забрасывали Тим Штюцле, Алекс Форментон и Артём Зуб. В овертайме точный бросок защитника Трэвиса Санхайма принёс победу «Флайзерз» в этой игре.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео гола Зуба можно на сайте «Яндекс.Спорт».

26-летний российский защитник «Оттавы» Артём Зуб, отметившийся своей второй заброшенной шайбой в текущем сезоне, провёл на льду 27 минут 5 секунд и завершил игру с показателем полезности «+1».

Соотечественник Зуба из «Филадельфии» — Иван Проворов за 26.25 на льду также заработал балл за результативность, отдав голевую передачу. У него 11 (2+9) очков в 29 матчах текущего сезона.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 декабря 2021, воскресенье. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
4 : 3
ОТ
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Жиру (Линдблом) – 04:19' (5x5)   2:0 Линдблом (Конечны, Проворов) – 07:32' (5x5)   2:1 Штюцле (Форментон, Браун) – 22:09' (5x5)   2:2 Форментон – 23:22' (4x5)   2:3 Зуб (Гэмбрелл, Сэнфорд) – 53:43' (5x5)   3:3 Фараби (Кутюрье, Конечны) – 54:35' (5x5)   4:3 Санхайм (Аткинсон) – 61:35' (3x3)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021