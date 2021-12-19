Злодеев — о подготовке к МЧМ-2022: конечно, очень приятно быть здесь

Нападающий молодёжной сборной России Дмитрий Злодеев рассказал о подготовке к молодёжному чемпионату мира — 2022.
«Сегодня вышли с карантина – был первый лёд, потихоньку вкатываемся, все в отличном настроении. Пока находились в отеле, тренировались по зуму: растяжка, упражнения с собственным весом. В свободное время смотрел кино, читал. Какую книгу? Закончил читать «Самый богатый человек в Вавилоне».
Тренировка началась с базовых упражнений? Это всегда полезно после перерыва: почувствовать коньки, форму, новый лёд. Сделать что-то простое, почувствовать шайбу.
Когда перешли к интенсивным упражнениям – задышал. Но, как я уже сказал, после перерыва это важно: продышаться, прогнать кислород.
Ощущения от Эдмонтона? Конечно, очень приятно быть здесь, со всеми ребятами и тренерским штабом. Но пока стараюсь держать эмоции под контролем, думаю о тренировочном процессе», – цитирует Злодеева официальный сайт ФХР.
Напомним, молодёжный чемпионат мира пройдёт с 26 декабря по 5 января в Эдмонтоне и Ред-Дире (Канада). Главным тренером сборной России на турнире станет Сергей Зубов, Олег Браташ будет выполнять функции старшего тренера.
- 19 декабря 2021
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