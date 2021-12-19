Молодёжная сборная России сыграет с Канадой 23 декабря, встречу с Германией отменили

Молодёжная сборная России в преддверии чемпионата мира — 2022 сыграет с командой Канады 23 декабря.
Ранее сообщалось, что россияне должны принять участие в товарищеском турнире с 19 по 22 декабря, однако старт турнира перенесли на 23 декабря.
«Игру с Германией отменили, вместо неё будет проведён тренировочный лагерь. Матч с Канадой остаётся запланированным, он должен пройти 23 декабря. С командой всё в полном порядке», – цитирует Федерацию хоккея России «РИА Новости Спорт».
Напомним, молодёжный чемпионат мира пройдёт с 26 декабря по 5 января в Эдмонтоне и Ред-Дире (Канада). Главным тренером сборной России на турнире станет Сергей Зубов, Олег Браташ будет выполнять функции старшего тренера. Первую встречу россияне проведут 27 декабря с Швецией.
- 19 декабря 2021
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