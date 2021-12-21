Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо М» — ХК «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Два паса Гурьянова помогли «Далласу» победить «Миннесоту», на счету Капризова три очка

Два паса Гурьянова помогли «Далласу» победить «Миннесоту», на счету Капризова три очка
Комментарии

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча прошла в Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 7:4.

В составе победителей забивали Джо Павелски, Эса Линделль, Тайлер Сегин, Роопе Хинц, Якоб Петерсон, Миро Хейсканен и Джейми Бенн. В составе гостей заброшенными шайбами отметились Райан Хартман, Кевин Фиала (дубль) и Кирилл Капризов.

На счету Дениса Гурьянова две голевые передачи. У российского защитника Дмитрия Куликова коэффициент полезности «-1».

Россиянин Кирилл Капризов поучаствовал в первом голе «Миннесоты», отдав голевую передачу на Райана Хартмана. Во втором периоде Кирилл забросил третью шайбу своей команды. В третьем периоде Кирилл вновь ассистировал партнёру. Теперь на счету Капризова 12 заброшенных шайб и 24 голевых передачи в 30 матчах этого сезона.

Хоккеист по ходу матча сначала повторил, а затем и побил рекорд «Миннесоты», установленный Марианом Габориком в сезоне-2007/2008, сообщает в «Твиттере» NHL Public Relations. Словацкий игрок тогда набрал 34 очка в 30 первых играх сезона, забросив 18 шайб и сделав 16 голевых передач.

НХЛ - регулярный чемпионат
21 декабря 2021, вторник. 04:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
7 : 4
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Павелски (Робертсон, Хейсканен) – 01:31' (5x5)   2:0 Линделль – 03:24' (4x5)   2:1 Хартман (Капризов, Цуккарелло) – 05:25' (5x5)   2:2 Фиала (Фолиньо) – 15:42' (5x5)   3:2 Сегин (Гурьянов, Бенн) – 16:43' (5x5)   4:2 Хинц (Клингберг, Робертсон) – 28:02' (5x4)   4:3 Капризов (Цуккарелло, Голигоски) – 37:37' (5x5)   5:3 Петерсон (Гурьянов) – 42:06' (5x5)   6:3 Хейсканен (Раффль) – 43:06' (5x5)   6:4 Фиала (Хартман, Капризов) – 55:06' (6x4)   7:4 Бенн (Факса) – 58:28' (en)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021