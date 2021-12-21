Гурьянов — первая звезда матча «Далласа» и «Миннесоты». Капризов — третья

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча прошла в Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 7:4.

На счету Дениса Гурьянова из «Далласа» две голевые передачи, хоккеист был признан первой звездой матча. Кирилл Капризов, набравший три очка даже несмотря на поражение «Миннесоты», стал третьей звездой матча – на счету игрока две голевых передачи и заброшенная шайба.

По ходу матча Капризов сначала повторил, а затем и побил рекорд «Миннесоты», установленный Марианом Габориком в сезоне-2007/2008 по количеству набранных очков в 30 первых играх сезона. После этой игры у Кирилла в активе 36 очков, а прошлый рекорд команды составлял 34 очка.