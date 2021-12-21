Защитник «Сибири» Мёрфи выбыл до конца сезона из-за травмы, полученной в игре за сборную

Защитник «Сибири» Тревор Мёрфи выбыл до конца текущего сезона Континентальной хоккейной лиги.



Как сообщает телеграм-канал новосибирского клуба, во время матча Канада — Россия на Кубке Первого канала защитник «Сибири» получил повреждение. Медицинское обследование показало, что хоккеисту необходима операция. Отмечается, что срок восстановления займёт ориентировочно три месяца.



В текущем регулярном чемпионате 26-летний защитник принял участие в 26 матчах, набрав в них 19 (6+13) очков при показателе полезности «+5». Напомним, ранее Мёрфи выступал в КХЛ за «Куньлунь Ред Стар» и «Ак Барс».



«Сибирь» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, после 40 матчей имея в своём активе 46 баллов.