«Северсталь» отыгралась с 0:3, но всё равно уступила «Металлургу» в овертайме

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» обыграл «Северсталь». Встреча проходила на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске и завершилась в овертайме со счётом 4:3 (2:0, 1:2, 0:1, 1:0) в пользу подопечных Ильи Воробьёва.

На 6-й минуте Никита Коростелёв вывел магнитогорцев вперёд. На 8-й минуте Павел Акользин с передачи Егора Коробкина удвоил преимущество хозяев. На 31-й минуте Денис Зернов забросил третью шайбу в ворота черепочан. На 33-й минуте Кирилл Пилипенко отыграл один гол. На 39-й минуте Пилипенко, оформив дубль с передачи Даниила Вовченко, сократил отставание до минимума. На 59-й минуте Илья Хохлов с передачи Руслана Абросимова сравнял счёт. На 62-й минуте Максим Карпов после паса Артёма Минулина принёс «Магнитке» победу".

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В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» в Челябинске сыграет с «Трактором». «Металлург» в Омске встретится с «Авангардом». Оба матча пройдут 23 декабря.