Юниорская лига Квебека приостановила чемпионат до 7 января

Главная юниорская хоккейная лига Квебека объявила о приостановке чемпионата до 7 января 2022 года в связи с увеличением числа случаев заболевания коронавирусом в Восточной Канаде.



«Здоровье и безопасность всех игроков и сотрудников остаются нашим главным приоритетом. Поэтому в нынешних обстоятельствах уместно сохранять осторожность и продлить отпускные каникулы.



Игроки отчитаются перед своими клубами 3 января 2022 года. QMJHL в настоящее время работает над обновлёнными протоколами, которые будут включать профилактическое тестирование до прибытия игроков и персонала в команду.



Расписание регулярного сезона лиги возобновится в пятницу, 7 января.



Отложенные игры будут перенесены на более поздний срок», – написала пресс-служба лиги на официальном сайте.