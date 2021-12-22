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Юниорская лига Квебека приостановила чемпионат до 7 января

Юниорская лига Квебека приостановила чемпионат до 7 января
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Главная юниорская хоккейная лига Квебека объявила о приостановке чемпионата до 7 января 2022 года в связи с увеличением числа случаев заболевания коронавирусом в Восточной Канаде.

«Здоровье и безопасность всех игроков и сотрудников остаются нашим главным приоритетом. Поэтому в нынешних обстоятельствах уместно сохранять осторожность и продлить отпускные каникулы.

Игроки отчитаются перед своими клубами 3 января 2022 года. QMJHL в настоящее время работает над обновлёнными протоколами, которые будут включать профилактическое тестирование до прибытия игроков и персонала в команду.

Расписание регулярного сезона лиги возобновится в пятницу, 7 января.

Отложенные игры будут перенесены на более поздний срок», – написала пресс-служба лиги на официальном сайте.

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