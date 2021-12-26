Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Металлург» не может вылететь из Москвы в Казань уже более четырёх часов

«Металлург» не может вылететь из Москвы в Казань уже более четырёх часов
Комментарии

Хоккеисты, тренерский штаб и персонал магнитогорского «Металлурга» уже более четырёх часов сидят в самолёте и не могут вылететь из Москвы в Казань из-за плохих погодных условий в Казани, сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.

25 декабря в Подольске на арене «Витязь» местный «Витязь» принимал магнитогорский «Металлург» в рамках матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:3 (3:1, 0:1, 2:1).

Таким образом, «Металлург» набрал 65 очков после 42 игр и вновь вышел в единоличные лидеры Восточной конференции. За последние четыре матча команда одержала три победы и потерпела одно поражение.

В следующем матче «Металлург» встретится с «Ак Барсом». Встреча состоится 27 декабря.

Новость по теме
«Металлург» обыграл «Витязь» и снова вышел в единоличные лидеры на Востоке
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021