«Металлург» не может вылететь из Москвы в Казань уже более четырёх часов
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Хоккеисты, тренерский штаб и персонал магнитогорского «Металлурга» уже более четырёх часов сидят в самолёте и не могут вылететь из Москвы в Казань из-за плохих погодных условий в Казани, сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.
25 декабря в Подольске на арене «Витязь» местный «Витязь» принимал магнитогорский «Металлург» в рамках матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:3 (3:1, 0:1, 2:1).
Таким образом, «Металлург» набрал 65 очков после 42 игр и вновь вышел в единоличные лидеры Восточной конференции. За последние четыре матча команда одержала три победы и потерпела одно поражение.
В следующем матче «Металлург» встретится с «Ак Барсом». Встреча состоится 27 декабря.
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