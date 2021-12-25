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«Металлург» обыграл «Витязь» и снова вышел в единоличные лидеры на Востоке

«Металлург» обыграл «Витязь» и снова вышел в единоличные лидеры на Востоке
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Сегодня, 25 декабря, в Подольске на арене «Витязь» местный «Витязь» принимал магнитогорский «Металлург» в рамках матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:3 (3:1, 0:1, 2:1).

На 6-й минуте Семён Кошелев вывел гостей вперёд после передач Максима Карпова и Дениса Зернова, на 9-й минуте при игре в меньшинстве Фёдор Малыхин сравнял счёт после паса Степана Старкова, а через 24 секунды Никита Коростелёв всё же реализовал преимущество в лишнего игрока, забив после паса Николая Голдобина. Ещё одну шайбу в первом периоде забросил Архип Николенко с передачи Павла Акользина.

На 27-й минуте Нико Оямяки отыграл одну шайбу подмосковной команды – ему помог Игорь Головков, на 42-й Даниэль Одетт сравнял счёт после паса Евгения Лисовца. На 51-й минуте Филипп Майе вновь вывел «Металлург» вперёд после передач Николая Голдобина и Брендана Лайпсика. На 60-й минуте Андрей Чибисов забросил пятую шайбу гостей броском в пустые ворота.

Таким образом, «Металлург» набрал 65 очков после 42 игр и вновь вышел в единоличные лидеры Восточной конференции.

КХЛ - регулярный чемпионат
25 декабря 2021, суббота. 17:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
3 : 5
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Кошелев (Карпов, Зернов) – 05:13' (5x5)   1:1 Малыхин (Старков) – 08:10' (4x5)   1:2 Коростелёв (Голдобин) – 08:34' (5x4)   1:3 Неколенко (Акользин) – 11:58' (5x5)   2:3 Оямяки (Головков) – 26:05' (5x5)   3:3 Одетт (Лисовец) – 41:04' (5x5)   3:4 Майе (Голдобин, Лайпсик) – 50:14' (5x5)   3:5 Чибисов (Минулин) – 59:53' (en)

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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