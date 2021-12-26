В Омске и Новосибирске запустили обратный отсчёт до молодежного чемпионата мира – 2022

В воскресенье, 26 декабря, за год до старта молодежного чемпионата мира в Новосибирске и Омске, в обоих городах торжественно запустили часы обратного отсчёта.
В Новосибирске церемония прошла в Театральном сквере перед Новосибирским государственным академическим театром оперы и балета, в Омске местом проведения стала Соборная площадь.
Напомним, МЧМ-2023 пройдёт с 26 декабря 2022 года по 6 января 2023 года в Новосибирске и Омске.
На данный момент строительство арены в Новосибирске завершено на 46%. Строительство арены в Омске планируется завершить осенью 2022 года. Ранее сообщалось, что сезон-2022/2023 «Авангард» начнёт в родном городе.
Многофункциональный спорткомплекс «Арена-Омск» предназначен для проведения хоккейных матчей, а также спортивно-зрелищных и концертных мероприятий. Объект станет площадкой для проведения чемпионата мира по хоккею среди юниоров в Омске в 2023 году и домашней ареной ХК «Авангард
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