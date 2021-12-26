«Гордимся!» «Ак Барс» поздравил Валиеву с победой на ЧР по фигурному катанию

Казанский «Ак Барс» поздравил фигуристку Камилу Валиеву с победой в чемпионате России.



«Камила Валиева из Казани заняла первое место на чемпионате России по фигурному катанию. Поздравляем и гордимся!» — написал инстаграм-аккаунт клуба.

Напомним, 15-летняя фигуристка по сумме двух программ набрала 283,48 балла, что превышает мировой рекорд. Второе место заняла Александра Трусова. Её результат составил 248,65 балла. Тройку лучших замкнула действующая чемпионка мира — Анна Щербакова (239,56).



Валиева впервые в карьере выиграла взрослый чемпионат России. До турнира в Санкт-Петербурге она лишь единожды боролась за медали на чемпионате России — в сезоне-2020/2021 Камила стала второй, уступив Щербаковой.



Ранее сообщалось, что по итогам чемпионата России будет сформирован состав на Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай).