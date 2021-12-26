11 из последних 12 матчей Россия — Швеция на МЧМ завершились с разницей в одну шайбу

26 декабря в Канаде стартует МЧМ-2022. Сборная России начнёт своё выступление на турнире в первый же день. Соперником российской команды станет сборная Швеции. Начало матча запланировано в ночь с 26 на 27 декабря, начало встречи — в 00:30 мск.



Сборные России и Швеции встречались на молодёжных чемпионатах мира 27 раз. Россияне выиграли 11 матчей, одна встреча завершилась вничью, а 15 раз сильнее оказались представители младших «Тре Крунур».



Примечательной особенностью противостояния является тот факт, что 11 из последних 12 матчей завершились с разницей в одну шайбу. Начиная с 2011 года, только в полуфинале МЧМ-2015 преимущество одной из команд составило три шайбы (Россия выиграла со счётом 4:1), остальные 11 матчей на этом отрезке завершились с минимальной разницей, причём в семи случаях исход встречи решался за пределами основного времени (четыре раза в овертайме и трижды по буллитам).

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