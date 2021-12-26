EA Sports провела симуляцию МЧМ-2022 в NHL 22. Сборная России заняла четвёртое место
Поделиться
EA Sports провела компьютерную симуляцию итогов молодёжного чемпионата мира 2022 года в игре NHL 22.
Первое место заняла сборная Канады, которая в матче за золотую медаль обыграла команду США. Тройку сильнейших замкнула Финляндия, в игре за бронзу переигравшая Россию.
По итогам симуляции российская сборная заняла второе место в группе В и в 1/4 финала обыграла команду Германии. В полуфинале подопечным Сергея Зубова досталась Канада, которая одержала победу.
Напомним, молодёжный чемпионат мира пройдёт с 26 декабря по 6 января 2022 года в Эдмонтоне и Ред-Дире (Канада). Сборная России первый матч на турнире проведёт в ночь с воскресенья на понедельник, 27 декабря, с командой Швеции. Начало — в 0:30 мск.
Комментарии
- 26 декабря 2021
-
23:15
-
23:11
-
23:02
-
22:59
-
22:51
-
22:35
-
22:25
-
22:15
-
22:00
-
21:56
-
21:36
-
21:24
-
21:16
-
21:08
-
20:30
-
20:09
-
20:00
-
19:38
-
19:27
-
19:12
-
18:41
-
18:16
-
18:00
-
17:28
-
17:16
-
16:51
-
16:08
-
16:06
-
16:00
-
15:43
-
15:30
-
15:20
-
15:16
-
15:00
-
14:55
Партнерский контент