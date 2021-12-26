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EA Sports провела симуляцию МЧМ-2022 в NHL 22. Сборная России заняла четвёртое место

EA Sports провела симуляцию МЧМ-2022 в NHL 22. Сборная России заняла четвёртое место
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EA Sports провела компьютерную симуляцию итогов молодёжного чемпионата мира 2022 года в игре NHL 22.

Первое место заняла сборная Канады, которая в матче за золотую медаль обыграла команду США. Тройку сильнейших замкнула Финляндия, в игре за бронзу переигравшая Россию.

По итогам симуляции российская сборная заняла второе место в группе В и в 1/4 финала обыграла команду Германии. В полуфинале подопечным Сергея Зубова досталась Канада, которая одержала победу.

Напомним, молодёжный чемпионат мира пройдёт с 26 декабря по 6 января 2022 года в Эдмонтоне и Ред-Дире (Канада). Сборная России первый матч на турнире проведёт в ночь с воскресенья на понедельник, 27 декабря, с командой Швеции. Начало — в 0:30 мск.

Календарь МЧМ-2022
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