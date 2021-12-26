«Голы России были полной лажей». Злость Швеции после поражения в матче-триллере на МЧМ

Уже предстоящей ночью сборная России по хоккею начнёт свой путь на молодёжном чемпионате мира – 2022, который пройдёт в двух канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир. Первым соперником подопечных Сергея Зубова, который готовится провести дебютный официальный матч у руля национальной команды, станет сборная Швеции, во второй раз подряд попавшаяся россиянам на стадии группового этапа.

Сборные России и Швеции встречались на молодёжных чемпионатах мира 27 раз. Россияне выиграли 11 матчей, одна встреча завершилась вничью, а ещё 15 раз сильнее оказались представители младших «Тре Крунур». Одну из самых ярких побед в истории противостояния российские хоккеисты одержали в полуфинале МЧМ-2020, когда нашим парням удалось вырвать путёвку в финал благодаря точному броску Ивана Морозова в овертайме. После завершения матча игроки сборной Швеции не могли сдержать негативных эмоций и были очень остры на язык в микст-зоне. Вспоминаем, как это было.

Подопечные Томаса Монтена приехали на турнир с действующей 48-матчевой победной серией в групповых турнирах молодёжных чемпионатов мира. На предварительной стадии представители младших «Тре Крунур» продлили эту серию до 52 матчей, последовательно обыграв команды Финляндии (3:2 ОТ), Швейцарии (5:2), Казахстана (6:2) и Словакии (6:2). Шведские хоккеисты заняли уверенное первое место в своей группе и получили в соперники по четвертьфиналу команду Чехии, которая финишировала на четвёртом месте в своём квартете.

Никакой борьбы за выход в полуфинал не получилось. Уже в первом периоде в ворота Лукаша Достала влетели две безответные шайбы – отличились Нильс Хёгландер и Хуго Густафссон. На первой же минуте второго отрезка Хёгландер оформил дубль, а в оставшееся время цели достигли броски реализовавшего штрафной бросок Виктора Сёдерстрёма и использовавшего большинство Давида Густафссона. Проводивший до поры до времени отличный турнир голкипер Хуго Альнефельт оформил первый шат-аут на МЧМ, а шведы отправились в полуфинал, где их уже ждала команда России.

Наши хоккеисты несколькими часами ранее обеспечили себе участие в медальных матчах, с трудом переиграв сборную Швейцарии (3:1). Для российской команды четвертьфинальный матч стал отнюдь не лёгкой прогулкой. Первый период встречи получился безголевым, причём к тому, чтобы открыть счёт в матче, ближе были даже швейцарцы. Порой голкиперу россиян Ярославу Аскарову приходилось творить настоящие чудеса на последнем рубеже, чтобы уберечь команду от больших проблем.

В начале второго периода Дмитрий Воронков реализовал большинство, но уже спустя шесть минут швейцарцы отыгрались. Решающим оказался четырёхминутный отрезок в конце периода, когда россияне исполнили две шикарные атаки, сумев сделать комфортный перевес в счёте. В результате была одержана тяжелейшая победа со счётом 3:1, которая не располагала к шапкозакидательским настроениям перед полуфиналом.

К тому же весь путь команды Валерия Брагина на том турнире напоминал американские горки. Всё началось с очень неприятного поражения от Чехии (3:4), затем последовал исторический погром Канады (6:0). Исторический по той причине, что ни до, ни после этого россияне с таким счётом принципиального соперника не обыгрывали. Затем ещё одно поражение – на этот раз от США (1:3), после которого снова последовал разгром Германии (6:1). И далее – сложнейшая победа над швейцарцами в четвертьфинале. Неудивительно, что до начала матча многие видели именно шведов небольшим фаворитом полуфинала.

«Конечно, я верю, что Швеция может выиграть МЧМ. Мы хорошо играли в группе и в четвертьфинале. У нас отличная команда. Не знаю, почему у Швеции 52 победы подряд на групповых раундах МЧМ и всего одно золото за это время. Не нужно слишком задумываться о победах в группе, важны победы в плей-офф. В прошлые годы Швеции не везло с отскоками, они не могли забить. Но Швеция всегда хорошо играет и является претендентом на золото. Некоторые говорят, что Швеция слишком мягкая, чтобы побеждать в плей-офф? Я так не думаю. В этом году мы должны доказать всем, что это не так», — говорил перед игрой один из лидеров сборной Швеции нападающий Лукас Рэймонд.

Но уже после первого периода никто и не вспоминал о каких-либо предматчевых ожиданиях и прогнозах, потому что на льду горел настоящий огонь. Шведы открыли счёт в матче уже спустя 16 секунд после стартового вбрасывания – от синей линии мощнейший бросок произвёл защитник Расмус Сандин, ныне играющий за «Торонто». Россияне отыгрались спустя всего три минуты – первую шайбу в матче забросил Морозов, использовавший лишнего.

Дальше больше. Ещё одно удаление шведов – и ещё одна реализация лишнего в исполнении россиян. Григорий Денисенко от борта сделал перевод в центр — бросок Никиты Александрова был заблокирован, но шайба отскочила к Александру Хованову, который и поразил пустой угол ворот. После матча гол нашего нападающего оказался в тени его празднования, которое вызвало большой резонанс среди хоккейной общественности. Дело в том, что Александр, бурно отмечая заброшенную шайбу, проехал мимо шведской скамейки и поцеловал российский герб, который находится на игровом свитере. Этого оказалось достаточно, чтобы вызвать бурю эмоций у «Тре Крунур», которые углядели в действиях Хованова проявление неуважения.

Эмоциональной реакции шведских хоккеистов на празднование Хованова мы посвятили отдельный материал, а теперь возвращаемся к ещё одному голу россиян, который заставил младших «Тре Крунур» грустить в микст-зоне. В середине первого периода ужасную ошибку допустил голкипер шведов Альнефельт. Проспект «Тампа-Бэй» далеко выкатился из ворот и ошибся в передаче! Соколов подхватил шайбу, на паузе качнул голкипера и с острого угла поразил ворота.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» ИИХФ.

Шведским хоккеистам удалось вернуться в игру ещё до перерыва благодаря голу Самуэля Фагемо, а во втором периоде оформивший дубль Сандин восстановил равновесие на табло. В начале третьего периода будущий защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Нильс Лундквист и вовсе вывел сборную Швецию вперёд, заодно заставив тренерский штаб российской команды пойти на перестановки во вратарской линии – вместо Аскарова на льду появился Амир Мифтахов, который в этом матче уже не пропустил.

За 10 минут до конца основного времени снова ошибся Альнефельт. Егор Соколов на скорости ворвался в зону, обыгрался с Ховановым и с острого угла запустил шайбу под перекладину. Шведский вратарь наверняка хотел бы переиграть этот эпизод, но такой возможности жизнь никому не предоставляет, ведь мы находимся не в компьютерной игре.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» ИИХФ.

Судьбу путёвки в финал решил овертайм, где исход матча решил оформивший дубль Морозов. Сборная Швеции потерпела своё первое и последнее поражение на том турнире и после завершения игры не могла сдержать своего разочарования. Дальше всех в своих речах пошёл проспект «Виннипега» Давид Густафссон.

«У нас было много шансов победить в этом матче. В любом случае не думаю, что мы должны были бояться Россию. Когда счёт стал 1:3, мы сохраняли спокойствие. Они забили в большинстве, а некоторые их голы были полной лажей. Мы провели хороший матч, показали характер, совершили камбэк. Сейчас очень тяжело», — сказал Густафссон.

Фото: iihf.com

Защитник Сандин сделал всё, что мог, чтобы вывести Швецию в финал – забил два гола и отдал две передачи. Но в решающий момент дрогнул – победный гол в овертайме Морозов забил из-под него. «Ощущения – отстой», — кратко заметил Сандин после игры в эфире TSN.

Одержав победу в настоящем полуфинале-триллере, российские хоккеисты смогли пробиться в финал МЧМ, где фортуна оказалась на стороне сборной Канады. Подопечные Брагина упустили преимущество в две шайбы и потерпели поражение – 3:5. Что касается шведов, то они вернулись на родину с бронзовыми медалями. В матче за третье место они переиграли финнов (3:2).

Стоит заметить, что для обеих сборных те медали на данный момент так и остаются последними на уровне МЧМ, ведь следующий турнир обе команды провалили. Россияне заняли четвёртое место, сначала проиграв канадцам в полуфинале, а затем и финнам в игре за бронзу, а шведы завершили турнир ещё на стадии четвертьфинала, уступив тем же финнам.