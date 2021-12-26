ИИХФ рассказала о количестве положительных тестов на ковид с начала «пузыря» на МЧМ-2022

Международная федерация хоккея (ИИХФ) на официальном сайте предоставила информацию о тестировании на коронавирус всех участников молодёжного чемпионата мира 2022 года.



В общей сложности было проведено 5,809 тестов на 462 игроков, членов персонала и штаба команд.



Один положительный случай был обнаружен у игрока сборной Финляндии во время начального 48-часового периода обязательного карантина, он был помещён в изоляцию. В течение начального 48-часового периода обязательного карантина ковид был обнаружен у двух представителей судейского корпуса, они были немедленно помещены в изоляцию.



Один положительный случай был обнаружен у игрока сборной Швейцарии. Он потребовал отмены товарищеского матча с Чехией. Игрок был помещён в изоляцию. Команда была помещена на карантин, но теперь возобновила тренировки.



Один положительный случай был выявлен у игрока сборной Австрии. Игрок был изолирован. Команда в настоящее время находится на карантине, пока изучаются контакты хоккеиста. Матч со сборной Финляндии 27 декабря должен пройти по расписанию.