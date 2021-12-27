Швеция реализовала второе большинство в формате «5 на 3» в матче с Россией на МЧМ-2022
Поделиться
В эти минуты в Ред-Дире (Канада) на стадионе «Вестернер Парк Центриум» проходит стартовый матч сборной России в рамках молодёжного чемпионата мира 2022 года с национальной командой Швеции. Идёт 3-й период, в счёте ведут шведы – 4:1.
На старте 3-го периода Швеции удалось второй раз в этой игре реализовать численное преимущество в формате «5 на 3». После того, как на скамейке штрафников от России оказались Данила Юров и Дмитрий Злодеев, в составе соперников отличился нападающий Александер Хольц, набравший второе очко в матче.
Права на видео принадлежат Bell Media Inc. Посмотреть видео можно в «твиттере» TSN.
Напомним, перед стартом 3-го периода в воротах сборной России произошла замена – вместо Ярослава Аскарова на лёд вышел Егор Гуськов.
Комментарии
- 27 декабря 2021
-
03:47
-
03:47
-
03:39
-
03:35
-
03:27
-
03:22
-
03:19
-
03:12
-
03:12
-
03:01
-
02:49
-
02:46
-
02:39
-
02:29
-
02:21
-
02:14
-
02:09
-
02:04
-
01:46
-
01:11
-
01:07
-
00:50
-
00:40
-
00:31
-
00:30
-
00:24
-
00:19
- 26 декабря 2021
-
23:51
-
23:41
-
23:32
-
23:22
-
23:15
-
23:11
-
23:02
-
22:59
Партнерский контент