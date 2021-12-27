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Швеция реализовала второе большинство в формате «5 на 3» в матче с Россией на МЧМ-2022

Швеция реализовала второе большинство в формате «5 на 3» в матче с Россией на МЧМ-2022
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В эти минуты в Ред-Дире (Канада) на стадионе «Вестернер Парк Центриум» проходит стартовый матч сборной России в рамках молодёжного чемпионата мира 2022 года с национальной командой Швеции. Идёт 3-й период, в счёте ведут шведы – 4:1.

На старте 3-го периода Швеции удалось второй раз в этой игре реализовать численное преимущество в формате «5 на 3». После того, как на скамейке штрафников от России оказались Данила Юров и Дмитрий Злодеев, в составе соперников отличился нападающий Александер Хольц, набравший второе очко в матче.

Права на видео принадлежат Bell Media Inc. Посмотреть видео можно в «твиттере» TSN.

Календарь МЧМ-2022.

Напомним, перед стартом 3-го периода в воротах сборной России произошла замена – вместо Ярослава Аскарова на лёд вышел Егор Гуськов.

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