Мичков — об уникальном голе шведам: так вышло, красиво не получалось забить сегодня

Нападающий молодёжной сборной России Матвей Мичков прокомментировал свои голы в матче молодёжного чемпионата мира 2022 года с командой Швеции (3:6). Российский форвард оформил дубль в третьем периоде встречи, причем обе шайбы получились крайне необычными. В первом случае шайба влетела в сдвинутые ворота, а во втором — россиянин поразил цель броском с неудобной руки с отрицательного угла.
«Когда судьи совещались, я не думал, засчитают мой первый гол, или нет. Что там произошло? Так получилось, что обыграл защитника и полез на ворота, потому что красивые голы не получалось забить сегодня. Хорошо, что засчитали.
Вторая шайба? Мне пришла шайба за лицевой линией, я попробовал загрузить на пятак. Хорошо, что так получилось забить», — передаёт слова Мичкова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
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