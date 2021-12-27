«Сочи» подписал контракт с форвардом Морозовым, СКА получил компенсацию

Санкт-петербургский СКА и ХК «Сочи» произвели обмен.



Как сообщает официальный сайт Континентальной хоккейной лиги, в стан южан перешёл нападающий Иван Морозов, армейцы получили денежную компенсацию.



Морозов в текущем регулярном чемпионате принял участие в 17 матчах, набрав в них 8 (4+4) очка при показателе полезности "+2". Всего на его счету 121 проведённый матч в КХЛ, в которых он набрал 56 (24+32) балла при показателе полезности "+68".



СКА занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 60 очков после 43 матчей. В следующей встрече подопечные Валерия Брагина сыграют в гостях с «Адмиралом». Матч пройдёт в среду, 29 декабря, во Владивостоке.



«Сочи» — на десятой строчке Запада, имея в своём активе 39 баллов после 42 матчей. В следующей встрече «леопарды» сыграют в гостях с «Трактором» (28 декабря).