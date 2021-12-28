Россия побеждает Швейцарию со счётом 3:1 после двух периодов на МЧМ-2022

В эти минуты в Ред-Дире (Канада) на стадионе «Вестернер Парк Центриум» проходит второй матч сборной России в рамках молодёжного чемпионата мира 2022 года с национальной командой Швейцарии. После 2-го периода счёт 3:1 в пользу россиян.

В 1-м периоде за сборную России отличились Данила Юров, Дмитрий Злодеев и Павел Тютнев. За минуту до конца стартового отрезка игры Швейцария сумела распечатать ворота Егора Гуськова – отличился нападающий нападающий Аттилио Биаска.

Во 2-м периоде вратари сумели оставить свои ворота в неприкосновенности. По статистике подопечные Сергея Зубова в два раза перебросали своих оппонентов в этой двадцатиминутке (10-5).

Молодёжный чемпионат мира пройдёт в Эдмонтоне и Ред-Дире (Канада) с 26 декабря по 6 января 2022 года. Сборная России выступает в группе В с командами Швеции, США, Словакии и Швейцарии. В другой группе четыре путёвки в плей-офф разыгрывают сборные Канады, Финляндии, Чехии, Германии и Австрии. Действующем победителем турнира является команда США, в финале МЧМ-2021 переигравшая сборную Канады.