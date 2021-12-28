Россия забросила две шайбы в ворота Швейцарии за две минуты в матче МЧМ-2022

В эти минуты в Ред-Дире (Канада) на стадионе «Вестернер Парк Центриум» проходит второй матч сборной России в рамках молодёжного чемпионата мира 2022 года с национальной командой Швейцарии. К концу 1-го периода счёт 3:1 в пользу россиян.

На 16-й минуте удвоил преимущество россиян нападающий Дмитрий Злодеев, которому ассистировал Иван Дидковский. Уже спустя две минуты подопечные Сергея Зубова довели счёт до крупного усилиями Павла Тютнева, результативные передачи на свой счёт записали Егор Савиков и Данила Юров (1+1).

Права на видео принадлежат Bell Media Inc. Посмотреть видео можно в «твиттере» TSN.

Права на видео принадлежат Bell Media Inc. Посмотреть видео можно в «твиттере» TSN.

На последней минуте 1-го периода Швейцария сумела размочить счёт – ворота Егора Гуськова поразил нападающий Аттилио Биаска.

Права на видео принадлежат Bell Media Inc. Посмотреть видео можно в «твиттере» TSN.

Молодёжный чемпионат мира пройдёт в Эдмонтоне и Ред-Дире (Канада) с 26 декабря по 6 января 2022 года. Сборная России выступает в группе В с командами Швеции, США, Словакии и Швейцарии. В другой группе четыре путёвки в плей-офф разыгрывают сборные Канады, Финляндии, Чехии, Германии и Австрии. Действующем победителем турнира является команда США, в финале МЧМ-2021 переигравшая сборную Канады.