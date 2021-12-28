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Каменский: радует, что у России забила не только первая тройка. Это придаст уверенности

Каменский: радует, что у России забила не только первая тройка. Это придаст уверенности
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Член экспертного совета при Федерации хоккея России, вице-президент Континентальной хоккейной лиги и советник главного тренера сборной России Валерий Каменский поделился мнением о прошедшей встрече российской команды со Швейцарией на молодёжном чемпионате мира 2022 года (4:2).

«Ребята — молодцы. С первой минуты взяли игру в свои руки. Радует, что забивает не только первая тройка. Это придаст уверенности.

Стали меньше удаляться, прибавили в дисциплине. Молодцы, что играли до конца. Игра Гуськова? От матча к матчу вратари будут набираться уверенности. Пока всё неплохо. Да, были обрезы в средней зоне. Но, думаю, тренеры это исключат. Ребята исправятся», — сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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