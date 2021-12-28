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«Сибирь» продлила контракт с форвардом Голубевым на один сезон

«Сибирь» продлила контракт с форвардом Голубевым на один сезон
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Новосибирская«Сибирь» подписала новый контракт с нападающим Денисом Голубевым, сообщает твиттер-аккаунт клуба.

Отмечается, что соглашение продлено ещё на один сезон.

В текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги на счету 30-летнего форварда 42 матча, в которых он набрал 15 очков (8+7) при показателе полезности "+11".

Ранее голубев выступал за «Ак Барс», «Ладу» и «Амур». На его счету 409 матчей в КХЛ, в которых он набрал 95 (43+52) результативных очка при общей полезности "-16".

«Сибирь» в настоящий момент занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 50 очков после 43 матчей. В следующей встрече подопечные Андрея Мартемьянова сыграют дома с «Нефтехимиком» (29 декабря, 15:30 мск).

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