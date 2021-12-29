КХЛ перенесла Неделю звёзд — 2022 на 2023 год из-за коронавируса и Олимпиады-2022

Континентальная хоккейная лига приняла решение о переносе Недели звёзд — 2022, которая должна была состояться с 8 по 16 января 2022 года в Челябинске, на 2023 год.

«Это решение принято в связи с тем, что в составы команд звёздной недели входит большое число потенциальных участников Олимпиады-2022, а также ухудшением эпидемиологической ситуации в мире, которая привела к отмене матчей крупных международных турниров и других иностранных лиг. Сложная общая логистическая схема мероприятия, которая предполагает прибытие игроков из разных городов и стран, может поставить её проведение под угрозу. В таком случае пострадает практически каждая команда, которой предстоит выступить в Пекине.

КХЛ обсудила данный вопрос с губернатором Челябинской области, и было принято решение о переносе Недели звёзд хоккея — 2022 на 2023 год. Праздник хоккея состоится в Челябинске в следующем сезоне», — говорится в официальном заявлении КХЛ.