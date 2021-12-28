Маршан — об отказе НХЛ от ОИ-2022: ну не полная ли хрень всё это?

Нападающий «Бостон Брюинз» Брэд Маршан на своей странице в «Твиттере» вновь затронул тему решения НХЛ отказаться от участия на Олимпиаде-2022.
«НХЛ и профсоюз игроков могут изменить коллективное соглашение для разрешения использования такси-составов, чтобы матчи не переносили, а деньги не были потеряны. При этом было согласовано, что игроки будут отдавать деньги в эскроу до тех пор, пока владельцы не вернут потерянное из-за пандемии, независимо от того, сколько матчей было пропущено. Но в то же время они не могут организовать составы запасных игроков на время Олимпиады.
Нужно уважать договорённость о том, что хоккеисты НХЛ могут поехать на Олимпиаду. Ну не полная ли хрень всё это? А для тех, кто трубят о лишении нас зарплат на время отсутствия, вообще без проблем. Дайте игрокам сделать свой выбор», — говорится в сообщении.
- 28 декабря 2021
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