Фетисов назвал правильным решение отменить МЧМ из-за вспышки коронавируса

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов отреагировал на отмену молодёжного чемпионата мира 2022 года.

«Виновных здесь нет. Мир сейчас непростой. Возможно, можно было сделать более жесткие правила. Жалко очень. Молодёжный чемпионат мира всегда был новогодним пиршеством. Где есть задор, креатив. Этот хоккей дарит много радости. Жалко, что он закончился вот так.



Но присуждать поражение из-за одного положительного случая точно неправильно. Нарушается спортивный принцип. Представьте себе абсурдность ситуации, если бы такое случилось перед финалом. Поэтому принято тяжёлое, но правильное решение», – сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, молодёжный чемпионат мира 2023 года пройдёт с 26 декабря 2022 года по 6 января 2023 года в Омске и Новосибирске. На данный момент строительство арены в Новосибирске завершено на 46%. Строительство арены в Омске планируется закончить осенью 2022 года. Объект станет площадкой для проведения чемпионата мира по хоккею среди юниоров в Омске в 2023 году и домашней ареной ХК «Авангард».