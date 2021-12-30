Владимир Тарасенко забросил 13-ю шайбу в сезоне в матче с «Эдмонтоном»
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В Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сент-Луис Блюз» принимает «Эдмонтон Ойлерз». Идёт третий период, в счёте ведут хозяева – 4:2.
Ближе к концу второго периода отличился российский форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко, поразивший ворота Майка Смита. Ему удалось вывести свою команду вперёд. Также эта шайба стала тринадцатой для хоккеиста в розыгрыше текущего чемпионата. Ассистировали ему Джордан Кайру и Джастин Фолк.
В нынешнем сезоне НХЛ у Тарасенко 32 сыгранных матча, 13 заброшенных шайб и 18 голевых передач. Всего в НХЛ у форварда 563 игры, в которых ему удалось отметиться 231 заброшенной шайбой и 242 результативными передачами.
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