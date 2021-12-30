Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Северсталь» — «Динамо М». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Владимир Тарасенко забросил 13-ю шайбу в сезоне в матче с «Эдмонтоном»

Владимир Тарасенко забросил 13-ю шайбу в сезоне в матче с «Эдмонтоном»
Комментарии

В Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сент-Луис Блюз» принимает «Эдмонтон Ойлерз». Идёт третий период, в счёте ведут хозяева – 4:2.

Ближе к концу второго периода отличился российский форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко, поразивший ворота Майка Смита. Ему удалось вывести свою команду вперёд. Также эта шайба стала тринадцатой для хоккеиста в розыгрыше текущего чемпионата. Ассистировали ему Джордан Кайру и Джастин Фолк.

В нынешнем сезоне НХЛ у Тарасенко 32 сыгранных матча, 13 заброшенных шайб и 18 голевых передач. Всего в НХЛ у форварда 563 игры, в которых ему удалось отметиться 231 заброшенной шайбой и 242 результативными передачами.

Новость по теме
Владимир Тарасенко рассказал, как подготовиться к «Зимней классике»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021