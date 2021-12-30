Кудашов оценил игру московского «Динамо» в матче с «Северсталью»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов подвёл итоги встречи с «Северсталью» (2:4) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.



«Начало было хорошее, затем 10 минут проспали, расслабились, сыграли плохо. Но потом включились, моментов достаточно создавали. Так или иначе, когда удачу не держишь, то она тебе не платит. Были перекладины и штанги.



Не повлиял ли прошлый матч в плане выплеска эмоций? Все игры идут одна важнее другой, поэтому это не оправдание. Мы готовились серьёзно к матчу. Повторюсь, за исключением 10 минут в первом периоде команда справилась с задачей.



Не расстроены, что не идём в новый год лидерами? Расстроены. Результатом в первую очередь», — цитирует Кудашова пресс-служба клуба.