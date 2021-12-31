Купер — о 3:9 с «Флоридой»: они заслужили, что получили, а мы помогали им по ходу дела

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал разгромное поражение в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Флоридой Пантерз» (3:9).



«Они заслужили то, что получили, а мы лишь помогали им по ходу дела. Не надо смотреть на наш состав и говорить: «Ну, они просто стали жертвой обстоятельств». Нет, мы сами поставили себя в такое положение.



У нашей игры есть стандарт качества, который мы сами для себя установили. Нашей команде потребовалось время, чтобы его создать, но сегодня мы его не придерживались», — приводит слова Купера официальный сайт НХЛ.



«Тампа» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 46 очков после 32 проведённых встреч.