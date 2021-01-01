Российский вратарь «Эдмонтона» Коновалов в экстренном порядке вызван на матч с «Айлендерс»

Российский вратарь «Эдмонтон Ойлерз» Илья Коновалов в экстренном порядке вызван в основу. Об этом сообщает пресс-служба североамериканского клуба в «Твиттере».
Он будет резервным голкипером в матче регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Айлендерс», который начнётся в 22:00 мск.
В текущем сезоне 23-летний Коновалов сыграл в 10 матчах в АХЛ. Он ещё не дебютировал в НХЛ.
Напомним, в начале мая 2021 года вратарь ярославского «Локомотива» Илья Коновалов подписал двухлетний контракт новичка с клубом НХЛ «Эдмонтон Ойлерз».
В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2020/2021 на счету Коновалова 19 проведённых встреч, в которых он одержал девять побед, отражая 92,3% бросков и пропуская в среднем 2,29 шайбы за игру. Всего в КХЛ голкипер провёл 124 матча с коэффициентом надёжности 2,21 и 92% отражённых бросков.
В 2019 году Коновалов был задрафтован «Эдмонтоном» в третьем раунде под общим 85-м номером.
- 1 января 2022
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