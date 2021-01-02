«Зимняя классика НХЛ» 2022 года стала самой холодной в истории

В Миннеаполисе на стадионе «Таргет Филд» началась «Зимняя классика» 2022 года, в матче встречаются «Миннесота Уайлд» и «Сент-Луис Блюз», счёт пока не открыт. Температура воздуха в Миннесоте во время матча может опуститься до -29 по Цельсию. Ещё ни разу в истории НХЛ матчи на открытом воздухе не проходили при таких низких температурах, сообщает официальный сайт НХЛ.

До этого самым холодным матчем была «Зимняя классика» 2003 года в Эдмонтоне (Канада), тогда температура воздуха опустилась до -18 градусов по Цельсию.

Официальный аккаунт НХЛ в «Твиттере» перед началом матча сообщил, что из-за сильного мороза лёд приходится специально подогревать.

Хозяева встречи проиграли четыре последних матча, «Сент-Луис» одержал четыре победы в шести последних играх.