«Зимняя классика НХЛ» 2022 года стала самой холодной в истории

В Миннеаполисе на стадионе «Таргет Филд» началась «Зимняя классика» 2022 года, в матче встречаются «Миннесота Уайлд» и «Сент-Луис Блюз», счёт пока не открыт. Температура воздуха в Миннесоте во время матча может опуститься до -29 по Цельсию. Ещё ни разу в истории НХЛ матчи на открытом воздухе не проходили при таких низких температурах, сообщает официальный сайт НХЛ.
До этого самым холодным матчем была «Зимняя классика» 2003 года в Эдмонтоне (Канада), тогда температура воздуха опустилась до -18 градусов по Цельсию.
Официальный аккаунт НХЛ в «Твиттере» перед началом матча сообщил, что из-за сильного мороза лёд приходится специально подогревать.
Хозяева встречи проиграли четыре последних матча, «Сент-Луис» одержал четыре победы в шести последних играх.
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