Злодеев: когда узнал об отмене рейса из Канады, был в ярости

Нападающий молодёжной сборной России Дмитрий Злодеев прокомментировал инцидент, в результате которого молодёжные сборные России и Чехии сняли с рейса из Калгари.
«Все хотели поскорее отправиться домой, но не получилось. Были планы на выходной день, родители были готовы стартовать из Воронежа в Москву. Когда узнал новости об отмене, был в ярости, но я понимаю, почему это произошло, просто эмоции очень сильные. Мы готовились к другому результату.
Нет, ко мне никто лично не обращался с замечаниями по поводу масок, когда сели в самолёт, к нам подошёл стюард и напомнил, что маски должны закрывать нос всё время. Предложил новые маски – и всё. Потом объявили, что нужно выйти из самолёта. Понятно, за маски могли ругать, но сейчас это обычное дело, она может сползти с носа во время разговора.
Я даже не знаю, сколько всего пассажиров было. Три хоккейных команды и ещё столько же обычных людей, которые летели в Европу. Был канун Нового года, может быть, кто-то и отмечал, но никто не кричал и не вёл себя вызывающе», – цитирует Злодеева ТАСС.
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