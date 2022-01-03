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«Нефтехимик» одержал волевую победу над «Торпедо»

«Нефтехимик» одержал волевую победу над «Торпедо»
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Нижнекамский «Нефтехимик» одержал победу в матче с нижегородским «Торпедо» со счётом 2:1 (0:1, 0:0, 2:0) в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла в Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена».

На 15-й минуте в ситуации «пять на три» счёт открыл нападающий «Торпедо» Кенни Агостино, ему ассистировали Теодор Леннстрём и Энди Мили. На 52-й минуте также в большинстве ответную шайбу забросил форвард «Нефтехимика» Вячеслав Лещенко, результативный пас отдали Марат Хайруллин и Лукаш Клок.

Победу подопечным Олега Леонтьева на 55-й минуте принёс гол американского форварда Дэна Секстона, которому ассистировали Рональд Кнот и Ансель Галимов.

«Нефтехимик» занимает седьмое место в таблице Восточной конференции, «Торпедо» — на девятой строчке Запада.

КХЛ - регулярный чемпионат
03 января 2022, понедельник. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
2 : 1
Торпедо
Нижегородская область
0:1 Агостино (Леннстрём, Мили) – 14:21' (5x3)   1:1 Лещенко (Хайруллин, Клок) – 51:47' (5x4)   2:1 Секстон (Кнот, Галимов) – 54:44' (5x5)
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