«Нефтехимик» одержал волевую победу над «Торпедо»

Нижнекамский «Нефтехимик» одержал победу в матче с нижегородским «Торпедо» со счётом 2:1 (0:1, 0:0, 2:0) в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла в Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена».



На 15-й минуте в ситуации «пять на три» счёт открыл нападающий «Торпедо» Кенни Агостино, ему ассистировали Теодор Леннстрём и Энди Мили. На 52-й минуте также в большинстве ответную шайбу забросил форвард «Нефтехимика» Вячеслав Лещенко, результативный пас отдали Марат Хайруллин и Лукаш Клок.



Победу подопечным Олега Леонтьева на 55-й минуте принёс гол американского форварда Дэна Секстона, которому ассистировали Рональд Кнот и Ансель Галимов.



«Нефтехимик» занимает седьмое место в таблице Восточной конференции, «Торпедо» — на девятой строчке Запада.