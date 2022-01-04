Рене Фазель отреагировал на назначение Романа Ротенберга главным тренером СКА

Бывший президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель прокомментировал назначение Романа Ротенберга на должность главного тренера санкт-петербургского СКА.



«Для меня назначение Романа Ротенберга на пост главного тренера СКА не стало большим сюрпризом. Роман — очень преданный хоккею человек и всегда хочет выигрывать, участвовать в тренировочном процессе, что-то обсуждать. Теперь у него есть возможность показать себя в роли главного тренера.



СКА — очень большой клуб, поэтому давление будет очень серьёзным. У Романа много храбрости, если он решился на такой шаг. Быть главным тренером СКА — это очень важная работа. Только результат покажет, сможет ли он справиться с этой задачей. Ты хороший тренер, когда выигрываешь. У Романа есть время, чтобы адаптироваться: сейчас его и команду ждёт пара недель, а потом в КХЛ будет пауза и Олимпийские игры. Потом давление вернётся только в марте, когда возобновятся игры в КХЛ», — сказал Фазель в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.