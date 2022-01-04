«В КХЛ, кажется, возможно всё». Ilta-Sanomat — о назначении Р. Ротенберга наставником СКА

Финское издание Ilta-Sanomat прокомментировало назначение Романа Ротенберга главным тренером СКА.

«В КХЛ, кажется, возможно всё. Во вторник из Санкт-Петербурга пришли непонятные новости — крупный российский клуб СКА объявил об изменениях в своём тренерском штабе.



Правление клуба назначило новым главным тренером команды Романа Ротенберга. Он заменит на посту главного тренера Валерия Брагина, который, однако, продолжит работу в тренерском штабе в качестве советника.



Согласно пресс-релизу СКА, изменение призвано улучшить игру команды. СКА занимает второе место в Западной конференции КХЛ, находясь всего в одном очке от московского «Динамо».



Применение власти бизнесменом Ротенбергом в российском хоккее уже давно удивляет российский хоккей. 40-летний Ротенберг, член семьи олигархов Ротенбергов, близкий к президенту Владимиру Путину, находится во главе СКА, КХЛ и Федерации хоккея России. Он, в том числе, будет исполнять обязанности генерального менеджера сборной России.



Ротенберг считается самым влиятельным человеком в российском хоккее. У него также есть финское гражданство. Он учился в школе в Хельсинки.



Ранее в этом сезоне Ротенберг был помощником тренера в СКА. Он также подменял главного тренера Брагина после того, как был тот находился на карантине из-за коронавируса. У Ротенберга нет серьёзного тренерского опыта», — говорится в сообщении на официальном сайте издания.