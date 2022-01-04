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«Куньлунь РС» — СКА. Платная прямая трансляция
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16:50 Мск
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Стал известен состав СКА на первый матч под руководством Романа Ротенберга

Стал известен состав СКА на первый матч под руководством Романа Ротенберга
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СКА объявил состав на гостевой матч с «Куньлунь Ред Стар». Это встреча станет первой для команды из Санкт-Петербурга под руководством нового главного тренера Романа Ротенберга.

Пятёрки выглядят следующим образом:

Фантенберг — Ожиганов, Кузьменко — Комаров — Бурдасов;
Лехтонен — Пыленков, Гусев — Воробьёв — Моисеев;
Робинсон — Мищенко, Галимов — Бардаков — Тимкин;
Камалов, Швец-Роговой — Цицюра — Кетов; Марченко.

Место в воротах займёт Александр Самонов. Его сменщиком станет Ларс Юханссон.

Матч регулярного чемпионата КХЛ начнётся в 17:00. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее стало известно, что Роман Ротенберг станет главным тренером СКА. Он с 2011 года занимает менеджерские должности в армейском клубе, а с прошлого сезона стал находиться на скамейке команды. Ранее Ротенберг уже управлял в СКА в качестве исполняющего обязанности главного тренера. Это произошло в сезоне-2020/2021, когда Валерий Брагин находился на карантине из-за коронавируса.

Легальное самодурство. У Ротенберга есть диплом тренера, но его назначение в СКА — фарс Легальное самодурство. У Ротенберга есть диплом тренера, но его назначение в СКА — фарс
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