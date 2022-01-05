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«Анахайм» выиграл у «Филадельфии» благодаря хет-трику Троя Терри

«Анахайм» выиграл у «Филадельфии» благодаря хет-трику Троя Терри
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Сегодня. 5 января, в Анахайме (США) на арене «Хонда-центр» местный «Анахайм Дакс» принимал «Филадельфию Флайерз» в рамках матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1 (2:1, 1:0, 1:0).

В составе победителей хет-трик оформил Трой Терри, ещё одна шайба на счету Сонни Милано. Единственную шайбу гостей забросил Кэм Аткинсон.

НХЛ - регулярный чемпионат
05 января 2022, среда. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
4 : 1
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Терри (Линдхольм, Драйсдейл) – 03:21' (5x5)   2:0 Терри (Драйсдейл, Лундестрём) – 09:41' (5x5)   2:1 Аткинсон (Фараби, Лотон) – 18:42' (5x5)   3:1 Милано (Ракелль, Стил) – 37:49' (5x4)   4:1 Терри (Комтуа) – 59:11' (en)

Этой победой «Анахайм» прервал четырёхматчевую серию поражений, предыдущий матч «Дакс» выиграли ещё 16 декабря. «Филадельфия» продлила серию без побед до трёх матчей кряду.

Сейчас «Анахайм» занимает четвёртое место в таблице Западной конференции, набрав 43 очка после 36 игр. «Филадельфия» идёт на 10-й строчке на Востоке, имея в своём активе 32 балла в 33 встречах.

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