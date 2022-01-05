«Анахайм» выиграл у «Филадельфии» благодаря хет-трику Троя Терри

Сегодня. 5 января, в Анахайме (США) на арене «Хонда-центр» местный «Анахайм Дакс» принимал «Филадельфию Флайерз» в рамках матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1 (2:1, 1:0, 1:0).

В составе победителей хет-трик оформил Трой Терри, ещё одна шайба на счету Сонни Милано. Единственную шайбу гостей забросил Кэм Аткинсон.

Этой победой «Анахайм» прервал четырёхматчевую серию поражений, предыдущий матч «Дакс» выиграли ещё 16 декабря. «Филадельфия» продлила серию без побед до трёх матчей кряду.

Сейчас «Анахайм» занимает четвёртое место в таблице Западной конференции, набрав 43 очка после 36 игр. «Филадельфия» идёт на 10-й строчке на Востоке, имея в своём активе 32 балла в 33 встречах.