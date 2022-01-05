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ЦСКА в овертайме переиграл «Нефтехимик», вновь забив победный гол с пустыми воротами

ЦСКА в овертайме переиграл «Нефтехимик», вновь забив победный гол с пустыми воротами
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА обыграл «Нефтехимик». Встреча проходила на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве и завершилась в овертайме со счётом 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 1:0) в пользу подопечных Сергея Фёдорова.

КХЛ - регулярный чемпионат
05 января 2022, среда. 14:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 1
ОТ
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Лещенко (Секстон, Севостьянов) – 38:29' (5x5)   1:1 Григоренко (Нестеров) – 42:28' (5x4)   2:1 Валльмарк – 64:53' (4x3)

На 39-й минуте Вячеслав Лещенко открыл счёт в матче. Очки за результативные передачи на свой счёт записали Дэн Секстон и Александр Севостьянов. На 43-й минуте Михаил Григоренко, реализовав численное большинство после паса Никиты Нестерова, сравнял счёт. Победный гол за семь секунд до конца овертайма забил Лукас Валльмарк. ЦСКА вновь выпустил лишнего полевого игрока вместо вратаря, что помогло одержать победу.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА в Москве сыграет с «Витязем». «Нефтехимик» в гостях встретится с «Сочи». Оба матча пройдут 7 января.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ
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