ЦСКА в овертайме переиграл «Нефтехимик», вновь забив победный гол с пустыми воротами

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА обыграл «Нефтехимик». Встреча проходила на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве и завершилась в овертайме со счётом 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 1:0) в пользу подопечных Сергея Фёдорова.

На 39-й минуте Вячеслав Лещенко открыл счёт в матче. Очки за результативные передачи на свой счёт записали Дэн Секстон и Александр Севостьянов. На 43-й минуте Михаил Григоренко, реализовав численное большинство после паса Никиты Нестерова, сравнял счёт. Победный гол за семь секунд до конца овертайма забил Лукас Валльмарк. ЦСКА вновь выпустил лишнего полевого игрока вместо вратаря, что помогло одержать победу.

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В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА в Москве сыграет с «Витязем». «Нефтехимик» в гостях встретится с «Сочи». Оба матча пройдут 7 января.