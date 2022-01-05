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«Питтсбург» и «Чикаго» совершили обмен нападающими

«Питтсбург» и «Чикаго» совершили обмен нападающими
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Команды НХЛ «Питтсбург Пингвинз» и «Чикаго Блэкхоукс» совершили обмен, сообщается на официальном сайте «пингвинов».

«Питтсбург» получил права на форварда Александра Нюландера, в «Чикаго» отправился нападающий Сэм Лафферти.

В текущем сезоне 23-летний Нюландер, имеющий заработную плату $ 874 тыс. в год, в НХЛ не играл, проведя большую часть чемпионата в АХЛ за «Рокфорд Айсхогс» и в составе «такси» «Чикаго». В АХЛ он принял участие в 23 матчах, в которых набрал 16 (4+12) очков. Прошлый сезон шведский нападающий пропустил из-за травмы колена.

26-летний Лафферти в нынешнем сезоне сыграл 10 матчей в регулярном чемпионате, в которых смог отдать две результативные передачи при показателе полезности «0».

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