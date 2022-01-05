«Йокерит» крупно обыграл московское «Динамо». Финны забросили пять шайб

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» обыграл московское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Хартвалл-Арена» в Хельсинки и завершилась со счётом 5:1 (2:0, 1:1, 2:0) в пользу подопечных Лаури Марьямяки.
На 2-й минуте Джордан Шрёдер с передачи Никласа Фримана вывел финнов вперёд. На 9-й минуте Брайан О'Нилл удвоил преимущество «джокеров». На 33-й минуте Марко Анттила забросил шайбу в меньшинстве с передачи Маркуса Хянникяйнена. На 36-й минуте Оскар Линдберг после паса Эрика О'Делла отыграл один гол. На 52-й минуте Маркус Хянникяйнен забросил четвёртую шайбу в ворота бело-голубых. Точку в матче на 58-й минуте поставил Ханнес Бьёрнинен.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» 9 января в Москве сыграет с «Нефтехимиком». «Йокерит» 8 января в Хельсинки встретится с «Салаватом Юлаевым».
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