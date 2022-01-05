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«Йокерит» — «Динамо М». Платная прямая трансляция
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«Йокерит» крупно обыграл московское «Динамо». Финны забросили пять шайб

«Йокерит» крупно обыграл московское «Динамо». Финны забросили пять шайб
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» обыграл московское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Хартвалл-Арена» в Хельсинки и завершилась со счётом 5:1 (2:0, 1:1, 2:0) в пользу подопечных Лаури Марьямяки.

КХЛ - регулярный чемпионат
05 января 2022, среда. 19:30 МСК
Йокерит
Хельсинки
Окончен
5 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Шрёдер (Фриман) – 01:54' (5x5)   2:0 О'Нилл – 08:53' (5x5)   3:0 Анттила (Хянникяйнен) – 32:16' (4x5)   3:1 Линдберг (О'Делл) – 35:57' (5x5)   4:1 Хянникяйнен (Шрёдер, Турунен) – 51:08' (5x5)   5:1 Бьёрнинен (Коссила, Шрёдер) – 57:05' (5x4)

На 2-й минуте Джордан Шрёдер с передачи Никласа Фримана вывел финнов вперёд. На 9-й минуте Брайан О'Нилл удвоил преимущество «джокеров». На 33-й минуте Марко Анттила забросил шайбу в меньшинстве с передачи Маркуса Хянникяйнена. На 36-й минуте Оскар Линдберг после паса Эрика О'Делла отыграл один гол. На 52-й минуте Маркус Хянникяйнен забросил четвёртую шайбу в ворота бело-голубых. Точку в матче на 58-й минуте поставил Ханнес Бьёрнинен.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» 9 января в Москве сыграет с «Нефтехимиком». «Йокерит» 8 января в Хельсинки встретится с «Салаватом Юлаевым».

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ
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