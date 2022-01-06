Матч «Барыс» – «Ак Барс» пройдёт в России из-за режима ЧП в Казахстане

Пресс-служба КХЛ сообщила о том, что матч «Барыса» и «Ак Барса», запланированный на 17 января, состоится в России.
«В связи с нестабильной обстановкой в Казахстане Лига приняла решение о том, что матч №590 «Барыс» – «Ак Барс» 17 января 2022 года состоится на территории Российской Федерации и рассматривает вариант проведения матча в Казани.
Все вопросы находятся в стадии обсуждения с заинтересованными сторонами, о принятых решениях Лига сообщит дополнительно», – написала пресс-служба лиги на официальном сайте.
Напомним, что после введения режима ЧП в стране «Барыс» уже провёл один матч на территории Казахстана. Встреча с магнитогорским «Металлургом» прошла без зрителей.
В текущем сезоне «Барыс» занимает восьмое место в таблице Восточной конференции, «Ак Барс» – третье.
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