Матч «Барыс» – «Ак Барс» пройдёт в России из-за режима ЧП в Казахстане

Пресс-служба КХЛ сообщила о том, что матч «Барыса» и «Ак Барса», запланированный на 17 января, состоится в России.

«В связи с нестабильной обстановкой в Казахстане Лига приняла решение о том, что матч №590 «Барыс» – «Ак Барс» 17 января 2022 года состоится на территории Российской Федерации и рассматривает вариант проведения матча в Казани.

Все вопросы находятся в стадии обсуждения с заинтересованными сторонами, о принятых решениях Лига сообщит дополнительно», – написала пресс-служба лиги на официальном сайте.

Напомним, что после введения режима ЧП в стране «Барыс» уже провёл один матч на территории Казахстана. Встреча с магнитогорским «Металлургом» прошла без зрителей.

В текущем сезоне «Барыс» занимает восьмое место в таблице Восточной конференции, «Ак Барс» – третье.