Тренер академии «Ак Барса» — о Галимове: он выделялся, я дал ему прозвище Профессор

Тренер академии «Ак Барса» Анатолий Доника поделился мнением о нападающем казанского клуба Артёме Галимове.



«Сколько лет проработал с Галимовым? Восемь или девять. Он приехал в Казань, насколько помню, в 10 лет. Я его лично позвал в «Ак Барс», когда он играл в родной Самаре.



Он выделялся, хотя был совершенно невысокого роста. Он был отличным игровиком, технически очень оснащён, у него «глаза были на затылке» – всегда видел всю площадку. Я ему даже дал прозвище Профессор. На льду всегда соображал быстрее остальных, моментально принимал решения. Меня всегда подкупало, что он может принять неординарное решение, сыграть креативно.



Он всегда был со спортивным гонором. Очень упёртый парень, который всегда стоит на своём. Я считаю, что ему повезло с Квартальновым – ему дали шанс и он им воспользовался. Он мог и раньше заиграть, но ему не давали шанса», — цитирует Донику «Спорт Бизнес Online».