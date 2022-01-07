Маккиннон повторил достижение Лемье 19-летней давности по числу голевых передач

«Колорадо Эвеланш» одержал победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Виннипег Джетс» со счётом 7:1. Встреча прошла в Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена».



Нападающий «лавин» Натан Маккиннон в прошедшей игре забросил одну шайбу и отдал четыре голевых передачи. Таким образом, 26-летний форвард вышел на шестое место в списке игроков с 1990 года по числу результативных пасов за первые 20 сыгранных встреч в сезоне.



Маккиннон имеет на своём счету 29 голевых передач. Лидером является Марио Лемье, в сезоне-1995/1996 сделавший 35 пасов за первые 20 игр. Также в тройке расположились Джон Каллен (сезон-1990/1991, 31 передача) и Уэйн Гретцки (1993/1994, 31). По 30 передач делали всё тот же Лемье (2002/2003) и Петер Форсберг (2005/2006).



Также 29 передач за 20 игр делали снова Лемье и Пэт Лафонтен (оба — 1992/1993).